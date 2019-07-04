أردوغان: تخلف واشنطن عن تسليمنا "إف-35" سيكون ضربا من "السرقة"

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن رفض واشنطن تسليم بلاده مقاتلة "إف-35" سيكون ضربا من "السرقة"، لأن بلاده قد سلمت واشنطن 1.4 مليار دولار سلفا في إطار صفقة هذه المقاتلات.

وقال أردوغان في تصريح صحفي خلال زيارته للصين: "إذا كان لديك زبون، والزبون يقوم بالدفع في الموعد، فكيف لا تعطيه سلعته؟ هذا يسمى سرقة".

وأضاف أن تركيا دفعت إلى الآن 1.4 مليار دولار لشراء المقاتلات الأمريكية وأنها تسلمت أربعا منها وأن الطيارين الأتراك يذهبون للولايات المتحدة للتدريب.

وتأتي تصريحات الرئيس التركي في وقت تستمر فيه الخلافات بين واشنطن وأنقرة حول إصرار الأخيرة على شراء صواريخ "إس-400" الروسية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي لا تزال تعتزم فرض عقوبات على تركيا وشطبها من برنامج "إف-35" إذا اشترت هذه المنظومة الروسية.

وذكرت تقارير إعلامية أن أنقرة ستعمل على الحصول على المقاتلة الروسية "سو-57" عوضا عن "إف-35" في حال تعنت الجانب الأمريكي، وتخلفه عن تنفيذ التزاماته تجاه تركيا.

المصدر: "رويترز"