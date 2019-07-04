إخلاء سبيل طالب أسترالي بعد احتجازه في كوريا الشمالية

أكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الخميس أنه تم الإفراج عن طالب أسترالي فقد في كوريا الشمالية قبل أسبوع تقريبا.

وقال موريسون في جلسة للبرلمان: "السيد أليك سيغلي أطلق سراحه من الاحتجاز في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية" التي غادرها بسلام.

وذكر موريسون في تصريح لاحق أن السلطات السويدية ساعدت في تأمين الإفراج عن سيغلي الطالب الجامعي في بيونغ يانغ والبالغ 29 عاما من العمر.

وحسبما أفاد موقع "إن كي نيوز" الإخباري الذي يركز على كوريا الشمالية، فإن الطالب الأسترالي في أمان وموجود في أراضي الصين.

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وأضاف الموقع نقلا عن مصادر مطلعة أن سيغلي "سيسافر إلى طوكيو في وقت لاحق من اليوم".

وفقد سيغلي الأسبوع الماضي، حيث تقول أسرته إنها فقدت الاتصال به منذ 25 يونيو، عندما وردت آخر منشورة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الغموض يلف مصيره منذ ذلك الحين وسط مخاوف من احتجازه.

وليس لدى أستراليا بعثة دبلوماسية في بيونغ يانغ، والسفارة السويدية تمثل مصالحها هناك.

المصدر: "رويترز"