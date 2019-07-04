واشنطن تعطل بيانا يدين الغارة الجوية على مركز لإيواء المهاجرين في ليبيا

عطلت الولايات المتحدة أمس الأربعاء خلال جلسة طارئة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، صدور بيان يدين ضربة جوية استهدفت مركزا لإيواء المهاجرين في ليبيا وأوقعت 44 قتيلا على الأقل.

وقال دبلوماسيون أمريكيون خلال الجلسة إنهم طلبوا الضوء الأخضر من واشنطن للموافقة على النص، وانتهت المحادثات دون الحصول على الموافقة حسب "فرانس برس"، إذ يدعو مشروع البيان المتحاربين إلى "وقف التصعيد فورا والالتزام بوقف إطلاق النار".

وقالت المصادر إن بريطانيا قدمت مشروع بيان يدين الضربة الجوية، التي اتهم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر بشنها، ويدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار.

وصرح سفير بيرو لدى الأمم المتحدة والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، بأن النقاشات حول البيان لا تزال مستمرة لكن دبلوماسيين في المجلس قالوا إنهم لا يتوقعون أن تثمر.

وتبادل طرفا النزاع الليبي الاتهامات بالمسؤولية عن استهداف مركز لاحتجاز المهاجرين في مدينة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، أسفر عن مقتل أربعة وأربعين شخصا، وجرح مئة وثلاثين.

المصدر: "أ ف ب"