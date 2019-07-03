الكونغرس يطلب من "فيسبوك" التوقف عن تطوير عملته الرقمية

طلب الكونغرس الأمريكي من موقع "فيسبوك" التوقف عن تطوير عملته الرقمية "Libra"، حتى يتوفر لدى المشرعين وقت أكبر لدراسة النتائج المتوقعة بعد إصدارها.

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وأمرت لجنة الكونغرس الخاصة بالخدمات المالية واللجان المتفرعة عنها شركة "فيسبوك"، بـ "التوقف فورا عن خطط التنفيذ" المتعلقة بتطوير العملة، "حتى تتسنى للمشرعين وللكونغرس فرصة دراسة هذه القضية والتحرك وفقا لذلك".

وجاء في رسالة أصدرتها اللجنة أنه "أثناء فترة توقيف التطوير هذه، نعتزم عقد جلسات استماع علنية حول مخاطر وفوائد الأنشطة القائمة على العملة المشفرة، كما نسعى لاستكشاف الحلول التشريعية".

وبدأ اهتمام شركة "فيسبوك" بتطوير عملة رقمية منافسة لعملة "بيتكوين" منذ شهر ديسمبر الماضي، حيث أطلقت على المشروع اسم "Libra"، وتسعى من خلاله إلى توفير طرق معقولة وآمنة لتسديد المدفوعات، بغض النظر عما إذا كان المستخدم يمتلك حسابا مصرفيا أم لا.

وتقول التقارير إن العملة الرقمية الخاصة بـ "فيسبوك" ستكون مرتبطة بالدولار الأمريكي، ما سيضمن استقرارها على عكس عملة "بيتكوين".

المصدر: "ذي غارديان" + "فوربس"