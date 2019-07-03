البرلمان الأوروبي ينتخب رئيسا جديدا له

يختار النواب الأوروبيون اليوم الأربعاء رئيسا جديدا لبرلمانهم، غداة الاتفاق الذي أبرم بشأن توزيع المناصب العليا بين قادة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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وسيصوت النواب الجدد الذين انتخبوا في مايو الماضي، وتولوا مهامهم يوم الثلاثاء بعد جلسة افتتاح قصيرة في ستراسبورغ، سيصوتون في اقتراع سري لانتخاب رئيس للبرلمان الأوروبي، خلفا للإيطالي، أنطونيو تاجاني، الذي ينتمي إلى مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي اليميني.

وأكد الألماني مانفريد فيبر رئيس مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي، أكبر كتلة في البرلمان، والمرشح الذي فشل في رئاسة المفوضية الأوروبية، أنه مستعد لدعم مرشح المجموعة الاشتراكية الديموقراطية (ثاني كتلة في البرلمان)، في إطار التناوب، بعد رئاسة تاجاني.

ولا تضم لائحة المرشحين الأربعة التي نشرت ليل الثلاثاء الأربعاء أي مرشح من الحزب الشعبي الأوروبي.

والمرشحون الأربعة هم الاشتراكي الديموقراطي الإيطالي ديفيد ساسولي النائب الأوروبي منذ عشر سنوات، والمدافعة عن البيئة الألمانية سكا كيلر، والإسبانية سيرا ريغو التي تنتمي إلى كتلة اليسار المتطرف، والمحافظ التشيكي يان زاهراديل.

المصدر: أ ف ب