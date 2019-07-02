الاتحاد الأوروبي يتفق على المرشحين للمناصب القيادية فيه

اتفقت قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد ثلاثة أيام من المشاورات الحثيثة على المرشحين للمناصب القيادية لهيئات الاتحاد.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على ترشيح وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية.

من جهتها، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن الموافقة على ترشيح فون دير لاين لهذا المنصب كانت بالإجماع، مع امتناع واحد عن التصويت. وأضافت ميركل أنها كانت من امتنع عن التصويت.

وأشار توسك إلى أن فون دير لاين ستختار نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس، والمفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريتي فيستاغر كنائبين لها.

كما قررت القمة ترشيح مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، لمنصب محافظ البنك المركزي الأوروبي. وأكدت لاغارد أنها ستعلق أداء مهام مديرة صندوق النقد الدولي في أعقاب ترشيحها.

وأشاد توسك بالحفاظ على "التوازن بين الجنسين" في قيادة الاتحاد الأوروبي، قائلا إن "أوروبا هي إمرأة".

ومن المقرر أيضا ترشيح رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشيل، لمنصب رئيس المجلس الأوروبي خلفا لدونالد توسك.

وتم كذلك الاتفاق على ترشيح القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني، جوزيب بوريل، لمنصب المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن ليحل محل فيديريكا موغيريني.

وأشار رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى أنه سيتم توسيع صلاحيات المفوض للشؤون الخارجية حتى تشمل شؤون المساعدات الإنسانية والتنمية في إفريقيا. واعتبر ترشيح مسؤول إسباني لهذا المنصب "عودة إسبانيا" إلى الدبلوماسية الأوروبية.

بدوره، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمرشحين، معتبرا ترشيح الشخصيات المذكورة للمناصب القيادية أمرا إيجابيا بالنسبة لأوروبا. وأضاف أن "هذا الاتفاق ثمرة التوافق الفرنسي الألماني العميق".

ومن الضروري أن يصادق البرلمان الأوروبي على المرشحين ليتولوا مناصبهم.

المصدر: وكالات