مقتل عنصرين من الحرس الثوري خلال إحباط محاولة تسلل مسلحين إلى إيران عبر تركيا
Reuters Morteza Nikoubazl
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أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل 2 من عناصره إضافة إلى عنصرين من مجموعة مسلحة خلال إحباط محاولتها التسلل إلى أراضي إيران عبر الحدود مع تركيا.
وأوضح مكتب العلاقات العامة لفيلق "حمزة" للمشاة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان، أن "مجموعة من الإرهابيين حاولت الوصول إلى أراضي إيران عبر الحدود مع تركيا في منطقة جالديران في محافظة أذربيجان الغربية".
وأفاد البيان بـ "مقتل اثنين وجرح باقي أعضاء المجموعة الإرهابية"، مشيرا إلى أن الاشتباك المسلح معها أودى أيضا بحياة اثنين من عناصر الحرس الثوري.
وذكر الحرس أنه تمت مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال كانت بحوزة تلك العناصر.
المصدر: فارس + وكالات
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