مصرع شخص جراء حريق بسفينة غربي تركيا

لقي شخص مصرعه، وأصيب 15 آخرون بجروح مختلفة جراء حريق نشب بعد وقوع انفجار بإحدى السفن أثناء رسوها بأحد الموانئ في ولاية إزمير غربي تركيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية أن حريقا شب في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، لأسباب غير معروفة، بسفينة كانت ترسو في ميناء "بتكيم" في قضاء "علي آغا" بولاية إزمير التركية.

وأضافت المصادر أن سيارات الإسعاف والإنقاذ وصلت إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وأعلن قائمقام قضاء "علي آغا"، أرهان غوناي أن الحريق أسفر في البداية عن إصابة 15 إيطاليا، وروماني واحد تم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج، ليلقى أحدهم بعد ذلك مصرعه متأثرا بالإصابات.

وجاء في بيان صدر عن إدارة الميناء المذكور أن الحريق "اندلع لأسباب غير معلومة، في تمام الساعة الـ23.20 مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (20:20 بتوقيت غرينيتش) أثناء ملء سفينة "سينزانيا" التي ترفع علم إيطاليا، بالهيدروكربونات السائلة".

وتابع البيان: "على الفور تدخلت فرقنا وتمكنت من السيطرة على الحريق، ولا زالت أعمال التبريد مستمرة على ظهر السفينة"، مشيرا إلى أن الجهات المعنية بدأت تحقيقا حول ملابسات الحادث.

المصدر: الأناضول