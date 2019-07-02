لاريجاني: ترامب عجز عن إنشاء تحالف مع دول المنطقة ضد إيران

قال علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتمكن من إنشاء تحالف مع الدول "المتهالكة" في المنطقة ضد إيران.

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وأضاف لاريجاني اليوم الثلاثاء في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، "على السيد ترامب إدراك أنه عندما يتحدث أحد بلغة تنم عن التنمر ضد أمة متحضرة فإنها تصبح أكثر تكاتفا".

وأعلنت إيران، أمس الاثنين عن تجاوزها الحد المسموح لاحتياطاتها من اليورانيوم المخصب (300 كيلوغرام)، في إطار إجراءاتها الخاصة بخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من هذه الصفقة وفرضها عقوبات موجعة على إيران، ما أثار حفيظة ترامب قائلا، "إن إيران تلعب بالنار".

المصدر: RT، وكالات





