 
مباشر
عاجل
وزير الخارجية الإسرائيلي يزور الإمارات لعرض مبادرة حول التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ودول الخليج

مقتل شخص بتحطم هيلكوبتر عسكرية شمال ألمانيا

أخبار العالم

مقتل شخص بتحطم هيلكوبتر عسكرية شمال ألمانيا
Reuters RALPH ORLOWSKI
تحطم مروحية شمال ألمانيا- صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m2bs

قتل شخص على الأقل في تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الألماني شمال ألمانيا، وفق ما أفادت صحيفة "بيلد" اليوم الاثنين.

إقرأ المزيد
مصرع طيار ونجاة آخر بتحطم مقاتلتين في ألمانيا
مصرع طيار ونجاة آخر بتحطم مقاتلتين في ألمانيا

وأكدت الشرطة المحلية، أن المروحية تابعة للجيش الألماني من دون أن تؤكد مقتل أحد، أو أن تذكر المزيد من التفاصيل.

تأتي هذه الحادثة، بعد أسبوع على مقتل طيار ونجاة آخر بتحطم مقاتلتين حربيتين من نوع "يوروفايتر تايفون" بعد تصادمهما في أجواء ألمانيا، شمال شرقي البلاد.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا