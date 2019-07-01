مقتل شخص بتحطم هيلكوبتر عسكرية شمال ألمانيا
Reuters RALPH ORLOWSKI
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قتل شخص على الأقل في تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الألماني شمال ألمانيا، وفق ما أفادت صحيفة "بيلد" اليوم الاثنين.
وأكدت الشرطة المحلية، أن المروحية تابعة للجيش الألماني من دون أن تؤكد مقتل أحد، أو أن تذكر المزيد من التفاصيل.
تأتي هذه الحادثة، بعد أسبوع على مقتل طيار ونجاة آخر بتحطم مقاتلتين حربيتين من نوع "يوروفايتر تايفون" بعد تصادمهما في أجواء ألمانيا، شمال شرقي البلاد.
المصدر: رويترز
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