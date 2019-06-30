بيونغ يانغ: كيم جونغ أون وترامب يتفقان على تكثيف الحوار لتحقيق انفراجة في نزع النووي

أفادت بيونغ يانغ بأن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتفقا، خلال لقائهما اليوم الأحد، على دفع المفاوضات حول نزع السلاح النووي إلى الأمام.

وأوضحت الوكالة المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية، أن الزعيمين أكدا سعيهما لتمرير الحوار حول نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية لتحقيق انفراجة في هذا الموضوع.

واعتبر كيم جونغ أون، حسبما نقلته الوكالة، أن علاقاته الشخصية الجيدة مع ترامب هي ما مكن من تنظيم مثل هذا اللقاء في غضون يوم واحد فقط، مشيرا إلى أن اتصالاته بالرئيس الأمريكي ستواصل تحقيق نتائج حسنة.

وأجرى كيم جونغ أون وترامب الأحد لقاء تاريخيا بينهما في المنطقة منزوعة السلاح بين كوريا الشمالية وكوريا الشمالية، ليعبر سيد البيت الأبيض خلاله هذا الخط ويصل إلى الجانب الكوري الشمالي.

وأصبح ترامب بالتالي أول رئيس أمريكي زار أراضي كوريا الشمالية، وقال في تصريح صحفي إن هذا الأمر "شرف عظيم بالنسبة له".

المصدر: وكالات