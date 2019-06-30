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الخارجية التركية تنصح رعاياها بتجنب ما قد يعرض أمنهم للخطر في ليبيا

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الخارجية التركية تنصح رعاياها بتجنب ما قد يعرض أمنهم للخطر في ليبيا
Reuters / MURAD SEZER
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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أصدرت وزارة الخارجية التركية، مساء يوم الأحد، بيانا، نصحت فيه رعاياها في ليبيا بتجنب الخطوات التي قد تعرض أمنهم للخطر، بالإضافة إلى الابتعاد عن مناطق الاشتباك.

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وطالبت الخارجية في بيان نشر عبر الصفحة الإلكترونية للسفارة التركية بالعاصمة طرابلس، المواطنين الأتراك "بضرورة تجنب الخطوات التي من شأنها أن تعرض أمنهم للخطر" في المناطق الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

كما دعت أيضا الأتراك إلى "الابتعاد عن مناطق الاشتباك في الأماكن التي تخضع لسيطرة حكومة الوفاق الوطني".

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المواطنين الأتراك المقيمين في ليبيا الاتصال بسفارة بلادهم لدى طرابلس، وقنصليتها العامة في مصراتة، فضلا عن مركز الخدمات القنصلية بالخارجية التركية.

وفي وقت سابق، حذرت أنقرة قوات حفتر بأنها ستكون "هدفا مشروعا" إذا لم تفرج فورا عن المواطنين الأتراك المحتجزين لديها، مشيرة إلى أن "الجيش الوطني الليبي" يحتجز 6 مواطنين.

المصدر: الأناضول

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