أعلنت السلطات الإيرانية عن فتح تحقيق بحادث احتراق حافلة ركاب كانت تقل زوارا أجانب أثناء توجهها إلى مدينة قم جنوبي العاصمة الإيرانية طهران.

وقال رئيس مركز الطوارئ الطبية بمدينة أردبيل، مجيد غريباني، أمس السبت، إن "حريقا شب عصر اليوم في حافلة كانت تقل 54 شخصا من دولة آذربيجان كانت متجهة في زيارة إلى مدينة قم".

وأضاف أن "قوات الحماية المدنية توجهت إلى موقع اشتعال الحافلة"، مشيرا إلى "عدم وجود إصابات بين صفوف الركاب، وعدم وضوح أسباب الحادث".

🎥 اتوبوس حامل اتباع آذری در سرچم دچار حریق شد؛ مسافران سالم هستند



رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی اورژانس اردبیل: اتوبوس حامل زائران آذری که به مقصد قم در حرکت بود، در نزدیکی تونل شماره ۱۲ در جاده سرچم دچار #حریق شد که خوشبختانه مسافران اتوبوس سالم هستند



https://t.co/aUT1KPpvU5pic.twitter.com/8Yx3YgBU15 — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) 29 juin 2019

المصدر: وكالة تسنيم