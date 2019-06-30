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شاهد.. احتراق حافلة تقل سياحا في إيران

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شاهد.. احتراق حافلة تقل سياحا في إيران
وكالة تسنيم
احتراق حافلة تقل زوارا أجانب في إيران
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أعلنت السلطات الإيرانية عن فتح تحقيق بحادث احتراق حافلة ركاب كانت تقل زوارا أجانب أثناء توجهها إلى مدينة قم جنوبي العاصمة الإيرانية طهران.

وقال رئيس مركز الطوارئ الطبية بمدينة أردبيل، مجيد غريباني، أمس السبت، إن "حريقا شب عصر اليوم في حافلة كانت تقل 54 شخصا من دولة آذربيجان كانت متجهة في زيارة إلى مدينة قم".

وأضاف أن "قوات الحماية المدنية توجهت إلى موقع اشتعال الحافلة"، مشيرا إلى "عدم وجود إصابات بين صفوف الركاب، وعدم وضوح أسباب الحادث".

المصدر: وكالة تسنيم

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