الكويت.. النيابة العامة تفرج عن الدويلة

أفرجت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، عن الأمني والبرلماني السابق ناصر الدويلة، بكفالة مالية.

وقالت صحيفة الرأي المحلية، على حسابها بموقع "تويتر"، إن "النيابة العامة أخلت سبيل المغرد ⁧ناصر الدويلة⁩ بكفالة 2000 دينار، بعد أن وجهت له تهمة الإساءة إلى السعودية".

النيابة العامة تخلي سبيل المغرد ⁧ناصر الدويلة⁩ بكفالة 2000 دينار بعد أن وجهت له تهمة الإساءة إلى السعودية في «تويتر» pic.twitter.com/5RSFT5AVQd — الراي (@AlraiMediaGroup) 30 июня 2019 г.

إلى ذلك، نشر ناصر الدويلة سلسلة تدوينات على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أكد فيها إخلاء سبيله، حيث أشار إلى أن جهاز أمن الدولة أحاله للنيابة بسبب "ألم بالغ" أصاب الإخوة في السعودية من تغريدة.

من فضل الله و رحمته افرجت النيابه العامه عني و كان جهاز امن الدوله قد احالني للنيابه بسبب الم بالغ اصاب الاخوة في السعوديه من تغريدة قلت فيها اهربي يا شاكيرا اشكر كل الاخوة في بقاع العالم الذين تألموا لحادثة توقيفي ٤٨ ساعه كنت فيها معزز مكرم مع ابنائي ضباط و افراد امن الدوله — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) 30 июня 2019 г.

وأكد في تغريدة ثانية أنه سيبقى مخلصا للكويت ولمبادئه رغم كبر سنه، مبينا أنه يحمل روح الشباب الثائر.

ساستقبل الاخوة الزائرين اليوم من صلاة المغرب وحتى الساعة العاشرة ليلا و انا في غاية الامتنان لكل من سأل عني او اتصل او ذكرني في ظهر الغيب

يا زارع الشوك في دربي ليوهنني

اني ارى الشوك بعضا من رياحينِ

سابقى مخلصا لوطني الكويت و لمبادئي ورغم كبر سني الا انني احمل روح الشباب الثائر — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) 30 июня 2019 г.

وألقي القبض على الدويلة، يوم الجمعة الماضي، وأحيل إلى التحقيق، بتهم تتعلق بالإساءة للمملكة العربية السعودية.

وقالت صحيفة "الرأي" الكويتية حينها، إن قوات الأمن قامت بالقبض على الضابط السابق في الجيش الكويتي، ناصر الدويلة، بعد تدوينة كتبها قبل أيام حرض فيها على قصف السعودية.

المصدر: وسائل إعلام كويتية + تويتر