 
مباشر
عاجل
سبوتنيك: ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار على موكب وزير لبناني في الشوف إلى قتيلين

الكويت.. النيابة العامة تفرج عن الدويلة

أخبار العالم

الكويت.. النيابة العامة تفرج عن الدويلة
RT
الأمني والبرلماني السابق ناصر الدويلة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m27a

أفرجت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، عن الأمني والبرلماني السابق ناصر الدويلة، بكفالة مالية.

وقالت صحيفة الرأي المحلية، على حسابها بموقع "تويتر"، إن "النيابة العامة أخلت سبيل المغرد ⁧ناصر الدويلة⁩ بكفالة 2000 دينار، بعد أن وجهت له تهمة الإساءة إلى السعودية".

إلى ذلك، نشر ناصر الدويلة سلسلة تدوينات على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أكد فيها إخلاء سبيله، حيث أشار إلى أن جهاز أمن الدولة أحاله للنيابة بسبب "ألم بالغ" أصاب الإخوة في السعودية من تغريدة.

وأكد في تغريدة ثانية أنه سيبقى مخلصا للكويت ولمبادئه رغم كبر سنه، مبينا أنه يحمل روح الشباب الثائر.

وألقي القبض على الدويلة، يوم الجمعة الماضي، وأحيل إلى التحقيق، بتهم تتعلق بالإساءة للمملكة العربية السعودية.

وقالت صحيفة "الرأي" الكويتية حينها، إن قوات الأمن قامت بالقبض على الضابط السابق في الجيش الكويتي، ناصر الدويلة، بعد تدوينة كتبها قبل أيام حرض فيها على قصف السعودية.

المصدر: وسائل إعلام كويتية + تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حدث تاريخي.. ترامب يدخل كوريا الشمالية سيرا على الأقدام