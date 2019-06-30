سيناتور أمريكي يصف ترامب بـ"عنصري ومتشدد"

وصف السيناتور بيرني ساندرز، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب بـ"عنصري ومتشدد".

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وقال بيرني أمام تجمع من الأفارقة الأمريكيين في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو: "لدينا في الواقع رئيس عنصري ومتشدد.. أتمنى لو لم يكن علي أن أقول ذلك.. لا يوجد عذر للعائلات البيضاء لامتلاك ثروة أكبر بعشرة أضعاف من الأسر السوداء".

ووصف المحللون أن خطاب بيرني جاء لاستقطاب تأييد الأفارقة الأمريكيين.

وجرت يوم الجمعة مناظرة ثانية لعشرة مرشحين آخرين في ميامي، سبقتها مناظرة مماثلة لعشرة آخرين، وهذه المناظرة تمت بين المرشحين العشرين من الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وتصدر جو بايدن، المرشح الأوفر حظا عن الحزب الديمقراطي، استطلاعات الرأي.

وأعلن بايدن خلال المناظرة التي تمت يوم الجمعة أنه، "جاهز لقيادة هذا البلد، لأنه من المهم لنا أن نحيي روح هذه الأمة" التي "أنهكها" الملياردير الجمهوري.

لكن سرعان ما أدخله منافسوه حلبة المواجهة بتوجيه انتقادات لاذعة إليه، لتكون اللحظة الأبرز في المناظرة المواجهة الكلامية التي شرعت بها المرشحة كامالا هاريس، الرابعة في استطلاعات الرأي (8%)، والوحيدة من أصل إفريقي بين المرشحين العشرين.



وذكّرت المدعية العامة السابقة بتصريحات لبايدن حول علاقات ودية يحتفظ بها منذ سنوات مع سيناتورين مؤيدين للفصل العنصري. وأعلنت هاريس أنها تلقت تلك التصريحات "بشكل شخصي وكانت جارحة".

من جهته وجه ساندرز، الثاني في استطلاعات الرأي (17%) انتقادات لبايدن، وذكّر بدعم بايدن للحرب على العراق التي "كانت كارثة كبرى".



وتحدث ساندرز، الذي يصنف نفسه بـ"الاشتراكي" عن "عدم المساواة الاقتصادية" التي شكلت مركز حملته ضد هيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيدية بين الديمقراطيين في عام 2016، وقال:"نعتقد أن أوان التغيير قد حان، التغيير الفعلي"، واقترح ساندرز تطبيق نظام صحي مجاني للجميع يمول من زيادات ضريبية.

المصدر: وكالات