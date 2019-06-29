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زلزال متوسط القوة يضرب محافظة فارس الإيرانية

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زلزال متوسط القوة يضرب محافظة فارس الإيرانية
Gettyimages.ru
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ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، منطقة أهل التابعة لناحية أشكنان بمدينة لامرد بمحافظة فارس جنوب إيران.

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وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن زلزالا بقوة 4 ريختر ضرب هذه المنطقة، الساعة 11:19 ظهر اليوم، وعلى عمق 12 كم من سطح الأرض، ولم يسفر عن وقوع ضحايا.

وتقع منطقة أهل على مسافة 420 كم جنوب مدينة شيراز.

المصدر: وكالة إرنا

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