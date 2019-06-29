أبدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قلقها إزاء واقع التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والوضع الإنساني في اليمن.

ونقلت صحيفة "الغارديان" عن مسؤول بريطاني رفيع المستوى تأكيده أن ماي، أثناء لقائها الأمير السعودي على هامش قمة مجموعة العشرين الاقتصادية في أوساكا اليابانية، اليوم السبت، شددت على ضرورة أن تكون محاكمة المسؤولين عن مقتل خاشقجي "علنية وشفافة".

وأشار المسؤول إلى أن ماي وبن سلمان اتفقا على أهمية العلاقات بين الدولتين ودعم استقلال المنطقة.

وبخصوص النزاع اليمني، جددت ماي، حسب المسؤول، التأكيد على أنه يجب مواصلة العمل على إيجاد حل سياسي للأزمة التي تتسبب بمعاناة إنسانية هائلة.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

واعترفت الحكومة السعودية بعد سلسلة روايات متضاربة بأن خاشقجي المتعاقد مع صحيفة "واشنطن بوست" قتل عقب دخوله مقر قنصلية المملكة في اسطنبول في الثاني من أكتوبر من قبل فريق أمني جاء من الرياض.

وأعلنت السلطات السعودية أن الجريمة جاءت نتيجة تجاوزات مسؤولين منفردين تجري الآن محاكمتهم، لكن بعض الأطراف، بما فيها المسؤولة الأممية التي تجري تحقيقا مستقلا في القضية، أغنيس كالامار، تعتبر أن هذه الجهود غير كافية، وأن المحاكمة التي تجري في السعودية تفتقر إلى الشفافية، مشتبهة بوقوف مسؤولين أرفع مستوى وراء الجريمة.

واعترف القضاء البريطاني في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأن حكومة لندن خالفت القانون من خلال تصدير أسلحة إلى السعودية التي تقود تحالفا عسكريا ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، دون تقييم خطر استخدام هذا السلاح ضد المدنيين.

المصدر: غارديان + واس