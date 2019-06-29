أردوغان: يجب محاسبة المتسببين في مقتل خاشقجي ولن نسمح لأي أحد باستغلال قضيته

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يجب محاسبة المتسببين في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، مضيفا أن بلاده "لن تسمح لأحد باستغلال قضيته".

وأكد أردوغان في كلمة على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية أن بعض الجوانب من قضية مقتل خاشقجي "لا تزال مخفية".

وأضاف أن المحاكمات الخاصة بمقتل الصحفي السعودي يجب أن تجري في تركيا.

يتبع..