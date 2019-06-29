ترامب: مباحثاتي مع بوتين كانت جيدة وسندرس سبل تطوير التجارة مع روسيا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه أجرى مباحثات بناءة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وإن بلاده ستدرس سبل تطوير التجارة بين الجانبين.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي من أوساكا اليابانية، اليوم السبت، "أجرينا مباحثات ممتازة جدا مع الرئيس بوتين ... الروس يريدون تبادلا تجاريا مع الولايات المتحدة، لديهم منتجات رائعة، وأرض خصبة، والكثير من البترول والمعادن التي نريدها"​​​.

وأضاف ترامب "أرى أنه يمكننا أن نقوم بعمل مذهل مع الروس، وسندرس سبل تطوير التجارة بيننا".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن مباحثاته مع نظيره الروسي تناولت عدة ملفات، منها ملف الأسلحة النووية، وغيره من الملفات الدولية.

وأشار ترامب إلى دعوة وجهها له الرئيس بوتين لزيارة موسكو في مايو العام المقبل لحضور الاحتفالات بالذكرى الـ75 للانتصار على النازية التي تقام في روسيا في الـ9 من مايو من كل عام.

المصدر: RT