بوتين وترامب يكلفان وزيري خارجية البلدين ببدء مباحثات حول تمديد معاهدة الصواريخ

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على تكليف وزيري خارجية البلدين على بدء محادثات حول تمديد معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

ووصف بوتين لقاءه مع ترامب على هامش قمة العشرين في اليابان، بالمثمر والبناء والجيدة.

كذلك تطرق الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في ختام قمة العشرين في اليابان، إلى الأزمة السورية، قائلا: "نحن في حوار دائم مع شركائنا الأمريكيين بشأن سوريا، وإن تواصلنا على الأرض ممتاز، وأعتقد أن لدينا تفاهما معهم حول ضرورة الخروج من الوضع المعقد الحالي".

وردا على أسئلة الصحفيين حول نتائج لقائه مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس الجمعة، عبر بوتين عن اعتقاده بضرورة عدم وقف تطوير العلاقات الشاملة بين روسيا وبريطانيا بسبب قضية سكريبال.

وقال: "أعتقد أن العقل السليم يجب أن يسيطر. وأثق بضرورة استئناف العلاقات الشاملة. هذا ما كان يقوله أيضا رجال الأعمال البريطانيون الذين التقيت معهم مؤخرا في موسكو. ولم تخرج أي شركة بريطانية من السوق الروسية، ولا تنوي الخروج. لذلك فإن مهمة الساسة تنحصر على الأقل في تجنب منع تطوير العلاقات الطبيعية. والأفضل من ذلك هو دعم هذه النزعات الإيجابية".

وفي تعليقه على تصريح لتيريزا ماي مفاده أن روسيا تمارس "سياسة عدوانية" في الساحة الدولية وتتدخل في شؤون الدول الأخرى، أعلن بوتين: "أريد إرضاءكم: ليست لدينا أي نية للقيام بأي أعمال عدوانية ضد أي أحد. إنه وهم ورغبة في عرض ما هو المرغوب فيه وكأنه شيء حقيقي".

وأوضح الرئيس الروسي: "ويريدون ذلك بهدف أن يكون لديهم عدو خارجي، الأمر الذي يسمح وجوده لهم بحل المشاكل الداخلية".

المصدر: وكالات