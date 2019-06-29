ترامب يدعو تركيا للتخلي عن صفقة شراء صواريخ "إس - 400" الروسية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه من المستحسن أن تتخلى تركيا عن صفقة منظومة الدفاع الروسية صواريخ "إس 400".

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وأضاف ترامب للصحفيين خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش اجتماعات قمة العشرين: "يتعين على تركيا أن تتخلى عن صفقة "إس 400".. إنه أمر غير مقبول، وعلى تركيا عدم شراء هذا النوع من الأسلحة لأنها عضو في الناتو.. ويجب علينا التقيد بجميع الالتزامات".

وتابع ترامب: "نحن نقدم الأسلحة والمعدات العسكرية لتركيا، والتبادل التجاري بين بلدينا يتعاظم، وبطبيعة الحال نتطلع إلى زيادة النمو بين بلدينا.. إننا نتعاون بشكل وثيق مع تركيا، ولدينا صفقات كثيرة تم التوصل إليها"، مؤكدا على أن الجانبين يتطلعان إلى إيجاد حلول مشتركة للبلدين.

إلى ذلك قال الرئيس التركي أردوغان، إنه لا تأجيل في تنفيذ صفقة منظومة صواريخ "إس-400" الروسية إلى بلاده، ولا توجد أي معوقات لذلك.

وفي وقت لاحق قال ترامب في مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية عن صفقة "إس-400":"أردوغان لجأ لروسيا لشراء منظومة "إس-400" بعدما رفض فريق الرئيس السابق باراك أوباما بيعه منظومة باتريوت مرارا وتكرارا​​​.. أعتقد أنه لم يعامل بإنصاف ... وبالتالي لجأ إلى روسيا وعقد صفقة لشراء "إس-400" ودفع قدرا كبيرا من المال مقابلها".

وأضاف ترامب: "بعد إبرامه للصفقة طلبت من أردوغان التراجع عن الصفقة مع روسيا مقابل بيعه الباتريوت، لكنه قال إن الوقت تأخر ودفع أموالا كبيرة ... الأمر فوضوي تماما ... هو سيستخدم "إس-400" التي لا تتطابق مع دفاعاتنا، وبامتلاكه هذه المنظومة وهو عضو في حلف الناتو سيكون هذا خطرا على منظوماتنا، إنها فوضى عارمة، والأمر ليس خطأ أحد معين ... أردوغان شخص قوي وعلاقتي جيدة معه".

وفيما يخص وحدات حماية الشعب الكردية قال ترامب، "أردوغان لديه مشكلة مع الأكراد، وطلبت منه التراجع عن بعض الخطوات.. الأتراك كانوا مستعدين للمواجهة مع الأكراد .. طلبت منهم (الأتراك) التراجع".

وتابع قائلا، "الأتراك مقاتلون أشداء، وهم يعملون في إدلب، ونحن طلبنا من تركيا والرئيس الروسي بوتين خلال محادثاتنا أن يكونوا متساهلين مع الوضع في إدلب، لأن هناك الملايين من الناس.. قد يكون هناك إرهابيون، نحن نريد التصدي للإرهاب".

المصدر: RT