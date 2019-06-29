أردوغان: عملية توريد منظومة صواريخ "إس-400" الروسية إلى تركيا تجري دون أي تأجيل

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن لا تأجيل في تنفيذ صفقة منظومة صواريخ "إس-400" الروسية إلى بلاده.

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وقال أردوغان خلال لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش قمة العشرين في أوساكا اليابانية:" نواصل مراقبتنا لعملية توريد منومة "إس-400" فيما يتعلق باتفاقنا الذي تم التوصل إليه في دوشنبه".

وأضاف: "وفقا لاعتقادي لا توجد أي معوقات بخصوص صفقة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400".

وأشار أيضا إلى أن الاتفاق الروسي التركي حول "إنتاج الصواريخ المشترك، بما في ذلك نقل التقنيات، يمثل أولوية لتعاوننا".

وظهرت أول الأنباء حول المحادثات بين تركيا وروسيا بشأن توريد أنظمة "إس-400" الروسية لأنقرة في نوفمبر عام 2016. وأكد الجانب الروسي توقيع العقد بهذا الشأن في 12 سبتمبر عام 2017. وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، آنذاك أن عملية نشر "إس-400" في تركيا قد تبدأ في أكتوبر عام 2019.

من جهتها تبذل الولايات المتحدة قصارى جهدها لمنع تركيا من شراء "إس-400" الروسية، حيث حذرت واشنطن أنقرة من أنها قد تتخلى عن توريد مقاتلاتها من طراز "F-35" لتركيا في حال شرائها الأنظمة الصاروخية الروسية.

المصدر: تاس