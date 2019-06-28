الولايات المتحدة تفرض عقوبات على نجل الرئيس الفنزويلي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على نيكولاس أرنستو مادورو غويرا، نجل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وتعتبر واشنطن أن نجل الرئيس الفنزويلي "ممثل حالي أو سابق للحكومة" الفنزويلية، بوصفه عضوا "في الجمعية الوطنية التأسيسية". وقد عيّن مادورو نجله بعد وصوله إلى السلطة على رأس هيئة تفتيش تابعة للرئاسة، ثم جرى انتخابه عام 2017 في الجمعية الوطنية التأسيسية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إن "نظام مادورو بني على انتخابات مزورة، فيما تعيش الدائرة القريبة منه في رفاه قائم على مكاسب الفساد بينما الشعب يعاني".

وتؤكد السلطات الأمريكية أن الجمعية الوطنية التأسيسية تسعى "لإعادة كتابة دستور" البلاد "وحل مؤسساتها" وأنها أنشئت عبر "مسار غير ديمقراطي".

ووفقا لوزارة الخزانة، فإن مادورو غويرا متورط أيضا في أعمال البروباغندا وقمع النظام، وأنه استفاد من استغلال المناجم في فنزويلا.

وتجمّد العقوبات الأمريكية كل الأصول والأسهم التي يمكن أن تعود إلى مادورو غويرا بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأراضي الأمريكية، إضافة إلى منع كل شركة أمريكية أو ذات صلة بالولايات المتحدة من القيام بأعمال معه.

وتأمل الولايات المتحدة من فرض سلسلة من القيود والعقوبات المالية لتضييق الخناق الاقتصادي على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، ودفعه نحو مغادرة السلطة.

المصدر: وزارة الخزانة الأمريكية + وكالات