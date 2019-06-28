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الصين: لا نقبل سياسة واشنطن بفرض حظر كامل على النفط الإيراني

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الصين: لا نقبل سياسة واشنطن بفرض حظر كامل على النفط الإيراني
Reuters / Raheb Homavandi
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أكد فو كونغ، المبعوث الصيني للمحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني في محادثات فيينا، اليوم الجمعة، رفض بلاده العقوبات الأحادية على إيران وشدد على أهمية ضمان أمن الطاقة.

وأبدى فو كونغ تحفظه عندما سُئل عما إذا كانت بلاده مستعدة لتحدي العقوبات الأمريكية وشراء النفط الإيراني، لكنه قال إن الصين ترفض العقوبات.

وصرح المدير العام لإدارة الحد من الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية للصحفيين عقب المحادثات: "نحن نرفض فرض عقوبات من جانب واحد وبالنسبة لنا أمن الطاقة أمر مهم".

وعندما سُئل هل ستشتري الصين النفط الإيراني رد قائلا: "نحن لا نقبل سياسة الولايات المتحدة هذه التي تفرض حظرا كاملا على بيع الخام".

المصدر: رويترز

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