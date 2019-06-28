سيحصل كبار الشخصيات والصحفيين المشاركين في قمة الـ20 في أوساكا اليابانية على هدايا تذكارية عبارة عن حقائب يد خاصة، صنعت من مواد خاليه من البلاستيك.

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ويكمن سر هذه الحقائب اليدوية التي أنتجت خصيصا لهذه المناسبة، في أنها صنعت من أقمشة قطنية بيد حرفيين بارعين في ورش ومعامل بمدينة هيغاشي- أوساكا.

وستحتوي هذه الحقائب اليدوية الخاصة على مستلزمات متنوعة للاستعمال اليومي مصنعة بطريقة تحافظ على البيئة وتخلو من مادة البلاستيك.

g20.org

يذكر أن اليابان تعاني من مشكلة كبرى في هذا الشأن نتيجة الاستعمال الواسع للمنتجات البلاستيكية، وعلى هذا الصعيد حاولت طوكيو أن تصبح رائدة في السياسية البيئية، ولذلك انتهزت فرصة انعقاد قمة مجموعة العشرين على أراضيها، للعب دور هام في هذا الاتجاه.

g20.org

وكانت السلطات اليابانية قد أعلنت قبل بضعة شهور موافقتها على حظر مستقبلي على منتجات البلاستيك التي تستخدم لمرة واحدة فقط، وتعهدت ببذل جهود لتنظيف الشواطئ، والقيام بمزيد من الأبحاث لإنتاج بدائل مثل البلاستيك الحيوي.

يذكر في هذا الشأن أن اليابان تعرضت لانتقادات الصيف الماضي، بسبب رفضها التوقيع على ميثاق حول البلاستيك صدر عن مجموعة الدول السبع، وكانت الدولة الوحيدة الممتنعة إلى جانب الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات