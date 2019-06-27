فرنسا.. وقوع إصابات في إطلاق نار خارج مسجد شمال غربي البلاد
قالت الشرطة الفرنسية، مساء يوم الخميس، إن شخصين أصيبا خلال إطلاق نار خارج مسجد في مدينة بريست شمال غربي البلاد، والتي تبعد قرابة 600 كم عن العاصمة باريس.
🚨 Coups de feu devant la mosquée de #Brest— Préfet du Finistère (@Prefet29) 27 июня 2019 г.
Jeudi 27 juin, peu après 16h, des coups de feu ont été tirés devant la mosquée du quartier de Pontanézen à Brest, faisant 2 blessés.
Plus d'infos : https://t.co/knapwyjMnrpic.twitter.com/SHpmq7R3o9
وصرح المدعي العام في بريست، جون فيليب ريكابي، بأن مسلحا أطلق النار عند مغادرة الناس المسجد في منطقة بونتانزين المجاورة للمدينة.
وأضاف ريبابي لـ "رويترز" أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان إطلاق النار لدوافع دينية أو لدوافع أخرى غير معروفة.
وذكرت "محطة فرانس 3" التلفزيونية العامة أن المسلح لا يزال طليقا.
Deux blessés par arme à feu à la mosquée de Pontanézen à Brest. Le tireur en fuite.— France 3 Bretagne (@france3Bretagne) 27 июня 2019 г.
Des informations à suivre pic.twitter.com/6YWGVifNq4
وتعليقا على الحادثة، نشر وزير الداخلية كريستوف كاستانير تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، جاء فيها أن "الأجهزة المختصة تعمل لإلقاء القبض على مطلق النار".
وأضاف كاستانير: "طلبت من مدير مركز الشرطة تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية أماكن العبادة".
Nos services sont mobilisés pour interpeller l'auteur des coups de feu qui ont blessé 2 personnes, devant la mosquée de Pontanézen, à #Brest.— Christophe Castaner (@CCastaner) 27 июня 2019 г.
J'ai demandé aux préfets de renforcer la surveillance des lieux de culte du pays.
المصدر: وكالات