فرنسا.. وقوع إصابات في إطلاق نار خارج مسجد شمال غربي البلاد

قالت الشرطة الفرنسية، مساء يوم الخميس، إن شخصين أصيبا خلال إطلاق نار خارج مسجد في مدينة بريست شمال غربي البلاد، والتي تبعد قرابة 600 كم عن العاصمة باريس.

🚨 Coups de feu devant la mosquée de #Brest

Jeudi 27 juin, peu après 16h, des coups de feu ont été tirés devant la mosquée du quartier de Pontanézen à Brest, faisant 2 blessés.

Plus d'infos : https://t.co/knapwyjMnrpic.twitter.com/SHpmq7R3o9 — Préfet du Finistère (@Prefet29) 27 июня 2019 г.

وصرح المدعي العام في بريست، جون فيليب ريكابي، بأن مسلحا أطلق النار عند مغادرة الناس المسجد في منطقة بونتانزين المجاورة للمدينة.

وأضاف ريبابي لـ "رويترز" أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان إطلاق النار لدوافع دينية أو لدوافع أخرى غير معروفة.

وذكرت "محطة فرانس 3" التلفزيونية العامة أن المسلح لا يزال طليقا.

Deux blessés par arme à feu à la mosquée de Pontanézen à Brest. Le tireur en fuite.

Des informations à suivre pic.twitter.com/6YWGVifNq4 — France 3 Bretagne (@france3Bretagne) 27 июня 2019 г.

وتعليقا على الحادثة، نشر وزير الداخلية كريستوف كاستانير تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، جاء فيها أن "الأجهزة المختصة تعمل لإلقاء القبض على مطلق النار".

وأضاف كاستانير: "طلبت من مدير مركز الشرطة تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية أماكن العبادة".

Nos services sont mobilisés pour interpeller l'auteur des coups de feu qui ont blessé 2 personnes, devant la mosquée de Pontanézen, à #Brest.

J'ai demandé aux préfets de renforcer la surveillance des lieux de culte du pays. — Christophe Castaner (@CCastaner) 27 июня 2019 г.

المصدر: وكالات