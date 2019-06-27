إثيوبيا.. حملة اعتقالات بعد محاولة الانقلاب الفاشلة

اعتقلت الشرطة الإثيوبية، 56 عضوا من حزب أمهرة، في العاصمة أديس أبابا، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وفق ما أعلن متحدث باسم الحزب اليوم الخميس.

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وشهدت ولاية أمهرة الأسبوع الماضي محاولة انقلاب قام بها الجنرال أسامنيو تسيجي الذي كان يتولى منصب رئيس جهاز الأمن في الولاية، حيث قتل فيها كبار المسؤولين.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الأحد الماضي، أن قوات بلاده فرضت سيطرتها الكاملة على الولاية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.

ويسعى أحمد منذ توليه منصبه في أبريل 2018 بعد عامين من الاضطرابات لتعزيز الديمقراطية في البلاد.

المصدر: رويترز