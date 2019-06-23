آبي أحمد: الوضع تحت السيطرة في أمهرة

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأحد، أن قوات بلاده فرضت سيطرتها الكاملة على ولاية أمهرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن الأوضاع في ولاية أمهرة أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات الحكومية، بعد محاولة انقلاب شهدتها الولاية وقعت أمس السبت، أسفرت عن مقتل عدد من المسؤولين، بينهم حاكمها ورئيس أركان الجيش الإثيوبي.

محاولة إنقلاب فاشلة على حكومة إقليم #أمهرا شمال البلاد تسفر عن مقتل رئيس الأركان الجنرال سعاري مكنن والجنرال جزائي ابرهة وحاكم الاقليم د. أمباتشو مكنن ومستشاره. #إثيوبياpic.twitter.com/cQHtoYaih6 — #إثيوبيا بالعربي🇪🇹 (@AR_Ethiopia) ٢٣ يونيو ٢٠١٩

وذكر بيان عن مكتب آبي أحمد: "مساء أمس السبت وقعت محاولة انقلاب مخططة للإطاحة بالقيادة التنفيذية لولاية أمهرة، وأصيب حاكم الولاية أمباتشو مكونن ومستشاره إزيز وأسساي إصابات خطيرة في الهجوم وفارقا الحياة متأثرين بجروحهما".

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وأضاف: "بعد ساعات من ذلك الهجوم، وفي اعتداء منسق على ما يبدو، قتل رئيس هيئة الأركان الجنرال سياري ميكونين والجنرال المتقاعد غيزاي ابيرا، من قبل حرس ميكونين الشخصي في منزله".

وأوضح أن "جنرال سابق في الجيش يدعي أسامنيو تسيجي هو من يقف وراء هذه الهجمات، بمساعدة أشخاص آخرين"، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على العديد من الأشخاص الذين تورطوا في هذه الهجمات، فيما تمكن تسيجي من الفرار.

المصدر: وكالات