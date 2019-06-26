إيران لمجلس الأمن الدولي: لسنا قادرين على إنقاذ الاتفاق النووي لوحدنا

أبلغت إيران مجلس الأمن الدولي بأنها ليست قادرة على إنقاذ الاتفاق حول برنامجها النووي لوحدها، مشيرة إلى أنها عملت الكثير للحفاظ عليه.

وقال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، خلال اجتماع لمجلس الأمن، اليوم الأربعاء إن "إيران قامت بالكثير، وبأكثر بكثير مما عليها للمحافظة على الاتفاق النووي".

وأضاف: "لا يمكن لإيران وحدها" المحافظة على الاتفاق النووي، مشيرا إلى أنها "لن تقوم بذلك ولن تتحمل جميع الأعباء" المترتبة على ذلك.

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وأكد المندوب الإيراني أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق جعله غير فعال تقريبا.

وكانت إيران قد أعلنت في الـ 8 من مايو الماضي أنها ستتخلى عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إن لم تتخذ الدول الأوروبية الخطوات الضرورية لتنفيذ التزاماتها خلال شهرين.

وجاء ذلك بعد عام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انسحاب واشنطن من الاتفاق حول برنامج إيران النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015. وفي وقت لاحق أعادت الإدارة الأمريكية فرض العقوبات على طهران.

المصدر: فرانس برس