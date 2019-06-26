ترامب: لا حدود زمنية لصفقة مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس قلقا إزاء عدم التوصل إلى صفقة جديدة مع إيران، مشيرا إلى عدم وجود أي حدود زمنية لتحقيق ذلك.

وقال ترامب في كلمة أمام مؤتمر "الإيمان والحرية" لمؤيدي التيار المحافظ في الولايات المتحدة، متحدثا عن اتفاق جديد مع طهران: "إن لم يحدث ذلك فهذه ليس مشكلة بالنسبة إلي... لدي وقت غير محدود، حسبما أتصور".

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وسبق لترامب أن صرح مرارا بأنه لا يرغب في الحرب مع إيران، وأن الولايات المتحدة تريد عقد اتفاق جديد مع إيران، لن يقتصر على برنامجها النووي، بل يشمل ملفات أخرى مثل البرنامج الإيراني للصواريخ البالستية ودور طهران في المنطقة ودعمها للمنظمات التي تعتبرها واشنطن إرهابية.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية بعد إسقاط الأخيرة يوم 20 يونيو الجاري طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز.

وشددت واشنطن ردا على ذلك العقوبات على إيران، حتى طالت المرشد الأعلى علي خامنئي.

المصدر: رويترز