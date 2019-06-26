ترامب: أي حرب مع إيران ستكون خاطفة

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أي حرب مع إيران لن تستمر طويلا، معربا عن أمله في ألا تخوض بلاده حربا ضدها.

ووصف ترامب القيادة في إيران بأنها تفتقد للذكاء خلال لقاء مع قناة "فوكس نيوز"، نافيا رغبة بلاده في شن حرب حاليا، رغم أنها "في وضعية قوية في حال حدوث أي شيء".

واستبعد ترامب إرسال قوات برية "في حال حدوث طارئ ما"، مؤكدا على أن الرد الأمريكي في هذه الحال سيكون سريعا.

وهدد ترامب برد "كاسح" على إيران في حال وجهت ضربة ضد "أي هدف أمريكي"، منتقدا تصريح طهران تجاه العقوبات الأمريكية المفروضة عليها مؤخرا.

وقالت إيران في وقت سابق إن العقوبات الأمريكية الجديدة أجهضت أي دبلوماسية، ووصفت تصرفات البيت الأبيض بأنها "متخلفة".

المصدر: وكالات