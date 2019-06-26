ترامب يعلق على الصورة المؤثرة للمهاجر السلفادوري الغريق وابنته

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصورة المؤثرة للمهاجر السلفادوري الغريق وابنته الصغيرة اللذين لقيا مصرعهما أثناء محاولة دخول الأراضي الأمريكية عبر الحدود المكسيكية.

وكتب ترامب ردا على سؤال الصحفيين بشأن الصورة: "يؤسفني أن أراها"، مضيفا عن المهاجر الغريق أنه "ربما كان شابا رائعا".

وشن ترامب هجوما على الديمقراطيين في الكونغرس، قائلا إن مصرع المهاجر والطفلة كان من الممكن تجنبه، لكن الديمقراطيين لم يمرروا التشريعات التي يعتبر ترامب أنها ستنمع الناس من الإقدام على مثل هذه الخطوات الخطيرة.

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من جهة أخرى، حمل عدد من الديمقراطيين دونالد ترامب وسياساته مسؤولية مصرع المهاجر.

وأشار بيتو أوروركي النائب الديمقراطي السابق عن ولاية تكساس والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، في تغريدة على "تويتر" إلى أن ترامب من خلال "منعها" المهاجرين من طلب اللجوء عند المعابر الحدودية بين المكسيك والولايات المتحدة يجبر المهاجرين على عبور الحدود بين تلك المواقع، ما يتسبب بـ "المزيد من المعاناة والموت".

من جانبها، شجبت السناتورة عن ولاية كاليفورنيا كامالا هاريس، وهي أيضا المرشحة المحتملة لانتخابات الرئاسة، سياسة ترامب في مجال الهجرة، واصفة إياها بـ "غير الإنسانية" و"عار على ضميرنا الأخلاقي".

ولقي المهاجر السلفادوري أوسكار مارتينيز راميريز (25 عاما) مصرعه مع طفلته الصغيرة أثناء محاولة عبور نهر ريو غراندي على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة. وأثارت صورته، التي تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل عارمة في الولايات المتحدة وخارجها.

المصدر: وكالات