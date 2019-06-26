على الحدود المكسيكية الأمريكية.. صورة مروعة وصادمة لمصرع لاجئ سلفادوري وابنته

تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صورة مروعة لمصرع مهاجر سلفادوري وطفلته الصغيرة غرقا أثناء محاولة عبور نهر ريو غراندي، الفاصل بين المكسيك والولايات المتحدة.

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وأثارت صورة جثتي الأب وطفلته موجة من الغضب حيال ما يواجهه اللاجئون من مخاطر وعذابات في مغامراتهم الشاقة بحثا عن حياة أفضل، حيث يدفع الكثيرون غالبا حياتهم وأطفالهم قبل أن يصلوا إلى الضفة الأخرى.

GRAFIC CONTENT - The bodies of Salvadoran migrant Oscar Martinez Ramirez and his daughter who drowned while trying to cross the Rio Grande in Matamoros, between Mexico and the United States, are pictured on June 24, 2019. #AFPpic.twitter.com/DeLAPLGh6L — AFPMexico (@AFPMexico) June 26, 2019

وتقول تفاصيل القصة المأساوية إن أوسكار مارتينيز راميريزت البالغ من العمر 25 عاما، فر من بلاده السلفادور مع زوجته وهي في الرابعة والعشرين من العمر وابنتهما البالغة عامين.

وقررت الأسرة أن تقطع نهر ريو غراندي من المكسيك إلى الولايات المتحدة بعد ظهر الأحد الماضي.

وحمل في تلك الأثناء الأب طفلته على ظهره وأدخلها تحت ثيابه حفاظا على سلامتها أثناء العوم، إلا أن تيارات عنيفة جرفت الزوجين، وغرق الأب وطفلته أمام عيني الأم التي نجت وبلغت برّ الأمان.

المصدر: وكالات