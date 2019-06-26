الجيش الإيراني يفتتح كلية خاصة بالطائرات المسيرة
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افتتح سلاح الجو التابع للجيش الإيراني كلية خاصة بالطائرات المسيرة في قاعدة "قيام" بمحافظة قم جنوبي العاصمة طهران.
وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن حفل الافتتاح تم بحضور نائب القائد العام للجيش العميد محمد حسين دادرس وقائد القوة الجوية في الجيش العميد عزيز نصير زاده في مقر قاعدة "قيام" الجوية.
وأضافت أن القوة الجوية التابعة للجيش الإيراني هي التي أطلقت هذه الكلية.
المصدر: "فارس"
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