ترامب يلتقي بوتين وشي وأردوغان وبن سلمان

ذكر مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب يزمع عقد اجتماعات ثنائية مع ما لا يقل عن ثمانية من قادة العالم على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان هذا الأسبوع.

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وقال المسؤول إن ترامب سيعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف أن ترامب سيجتمع أيضا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت ماريسون، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

المصدر: "رويترز"