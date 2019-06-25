طهران: فرض عقوبات على المرشد يقطع طريق الدبلوماسية

اعتبرت طهران أن فرض الولايات المتحدة عقوبات على المرشد الأعلى علي خامنئي، يعني قطع طريق الدبلوماسية بشكل دائم مع إدارة واشنطن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: "فرض عقوبات على المرشد ووزير الخارجية محمد جواد ظريف يعني إغلاق طريق الدبلوماسية بشكل دائم مع الإدارة الأمريكية".

وأكد موسوي أن "إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب تسعى للقضاء على جميع الحلول الدولية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين".

🇮🇷 تحریم بی حاصل #رهبری_ایران و نیز فرمانده #دیپلماسی کشور یعنی بسته شدن همیشگی راه دیپلماسی با دولت مستاصل آمریکا. دولت #ترامپ در حال نابودی همه سازوکارهای جا افتاده بین المللی برای حفظ صلح و امنیت جهانی است.#تیم_بی — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) ٢٥ يونيو ٢٠١٩

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ووقع ترامب أمس الاثنين مرسوما بفرض العقوبات، وأوضح أنها تأتي ردا على إسقاط إيران الطائرة الأمريكية فوق هرمز الأسبوع الماضي.

كما أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 8 قياديين كبار في الحرس الثوري وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أنه سيتم فرض عقوبات أيضا على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

المصدر: RT