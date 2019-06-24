شن وزير الدفاع السابق ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، هجوما على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واتهمه بالسعي لتشكيل حكومة أقلية تحظى بدعم الأحزاب العربية.

وأشار ليبرمان خلال كلمته في اجتماع حزب "إسرائيل بيتنا"، إلى أنه "استند إلى تقارير وردت قبل حل الكنيست وعقب الفشل في تشكيل حكومة جديدة، أن اتصالات جرت بين حزبي الليكود وأحزاب القائمة العربية المشتركة، أشارت إلى وعود بتمويل حزب نتنياهو لمشاريع مختلفة في القطاع العربي ودعم تشريعات معينة في مقابل تصويت النواب العرب لصالح حكومة أقلية".

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وأضاف ليبرمان، أن "الأمر يجب أن يكون بمثابة ضوء تحذير أحمر للناخبين اليمينيين.. أي شخص يعرف كيف تكتب هذه المقالات يعرف أنه من الواضح أن هذه الأنواع لا يمكن نشرها دون علم رئيس الوزراء"، في إشارة إلى مقالتين افتتاحيتين على الصحف الإسرائيلية، قال إنهما اقترحتا "عهدا جديدا" بين "الليكود" والأحزاب العربية.

من جهته، نفى حزب "الليكود" اتهامات ليبرمان، وأشار إلى أن تصريحاته "لا تمت إلى الواقع بصلة وإنما هي مجرد فبركة"، مؤكدا أنه ليس هناك تعاون بينه وبين القائمة العربية، وأن نتنياهو يسعى إلى تشكيل حكومة يمينية بقيادة "الليكود".

وقررت الأحزاب العربية في الداخل الفلسطيني، خوض انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقبلة، بقائمة موحدة ومشتركة، كـ"خيار وحيد لمواجهة المخاطر التي يواجهها الشعب الفلسطيني داخل المجتمع الإسرائيلي".

المصدر: وكالات