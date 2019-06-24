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الصين لن تسمح بمناقشة مسألة هونغ كونغ خلال قمة العشرين

أخبار العالم

الصين لن تسمح بمناقشة مسألة هونغ كونغ خلال قمة العشرين
Reuters ANN WANG
تظاهرات هونغ كونغ، 22 يونيو 2019
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أعلنت الصين اليوم الاثنين، أنها لن تسمح بمناقشة مسألة هونغ كونغ في قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع في اليابان.

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وقال مساعد وزير الخارجية الصيني زانغ جون في مؤتمر صحافي إن "قمة مجموعة العشرين هي منتدى مخصص حصرا لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية"، وأضاف أنه "يمكن القول إن قمة العشرين لن تكون مكانا لمناقشة مسألة هونغ كونغ، فشؤون هونغ كونغ هي شؤون صينية محض داخلية، وليس من حق أي بلد أجنبي التدخل"، مذكرا أن "المدينة هي منطقة إدارية خاصة تابعة للصين".

كلام زانغ جاء ردا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثارة موضوع التظاهرات التي شهدتها المدينة خلال لقائه مع نظيره الصيني شي جين بينغ أثناء قمة G20، حيث اتفق الزعيمان على عقد محادثات ثنائية حول الحرب التجارية بين بلديهما.

وصرح ترامب بأنه يفهم أسباب التظاهرات، ويأمل في أن يتمكن المحتجون من "حل المسألة مع الصين".

وهزت المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، تظاهرات حاشدة هذا الشهر، للمطالبة بسحب مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين.

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية الجمعة والسبت المقبلين.

المصدر: "أ ف ب"

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