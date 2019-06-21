احتجاجات في هونغ كونغ ضد قانون تسليم المطلوبين

احتشد آلاف المحتجين متشحين بالسواد في هونغ كونغ بعد انقضاء مهلة حددوها للحكومة لسحب مشروع قانون مثير للجدل لتسليم المتهمين للقضاء الصيني، في أحدث موجة من الاحتجاجات.

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وتجمع المتظاهرون، وغالبيتهم من الطلبة وأقاموا حواجز على الطرق في الاحتجاجات التي غلب عليها الطابع السلمي، مطالبين الرئيسة التنفيذية كاري لام، التي أرجأت تنفيذ القانون، بإلغائه بشكل نهائي.

وأطلق اتحاد الطلاب ومنظمون على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات رسائل نصية مثل "تليغرام"، الدعوة لتظاهرة الجمعة، وجاء في بيان انتشر على التطبيق: "انتشروا في كل مكان".

وألقت القوات الأمنية القبض على 24 شخصا خلال الاحتجاجات السابقة، وتقول الحكومة إنه "لن يكون هناك أي تهاون مع من كانوا في مقدمة صفوف المحتجين واقتربوا من الشرطة".

وقالت الحكومة في بيان صدر الجمعة، إن "الاحتجاجات تسببت في إحداث إرباك كبير للعمل، وناشدت المحتجين بالتصرف بشكل سلمي ومدروس"، مكررة القول بأنها "علقت مشروع القانون".

المصدر: وكالات