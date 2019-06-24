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تشاد... مقتل 11 عسكريا بهجوم لـ"بوكو حرام"

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تشاد... مقتل 11 عسكريا بهجوم لـ
Reuters Joe Penney
عناصر من الجيش التشادي (صورة أرشيفية)
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لقي 11 عسكريا تشاديا على الأقل مصرعهم في كمين نصبه لهم مسلحون من جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، بمنطقة بحيرة تشاد غربي البلاد الجمعة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول محلي، أن "الجيش التشادي خسر 11 فردا بينهم ثلاثة ضباط، كما أصيب ستة عسكريين بجروح"، وأن 26 عنصرا من "بوكو حرام" قتلوا خلال تصدي الجيش للهجوم.

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق بسقوط "ثمانية قتلى هم سبعة عسكريين وأحد حراس زعيم محلي".

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وحسب مصدر أمني آخر، فقد تعرض عناصر الجيش "لكمين في مكان غير بعيد من نغوبوا في منطقة بحيرة تشاد".

وتشهد منطقة بحيرة تشاد تجدّد هجمات جماعة "بوكو حرام" منذ يونيو 2018، حيث سجلت تسع هجمات في الأراضي التشادية.

وفي نهاية مارس، قتل 23 جنديا تشاديا في هجوم على قاعدة متقدّمة على الضفة الشمالية الشرقية للبحيرة.

المصدر: "أ ف ب"

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