زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب جزر إندونيسيا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بشدة 7.5 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية اليوم الاثنين.

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وأكدت الهيئة أن مركز الزلزال كان على عمق 33 كيلومترا في بحر باندا ولم ترد تقارير عن أضرار أو إصابات.

وقال مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ ومقره هاواي إنه "من غير المتوقع حدوث تسونامي مدمر على نطاق المحيط الهادئ بعد الزلزال الذي سجل في البداية بقوة 7.2 درجة، ثم 7.5 درجة".

المصدر: "رويترز"