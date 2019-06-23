كلّف الرئيس الإيراني حسن روحاني وزير داخليته عبد الرضا رحماني فضلي بعدم ختم جوازات سفر الرعايا الأجانب لدى دخولهم ومغادرتهم أراضي إيران.

وفي وقت سابق أوضح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن هذا القرار تم اتخاذه من أجل "مواجهة الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه واشنطن ضد الشعب الإيراني"، ومن أجل جذب المزيد من السياح الأجانب إلى البلاد.

وتأتي هذه الخطوة لتلافي المشاكل التي تواجه بعض السياح الأجانب في بعض الدول بعد ختم تأشيرة الدخول إلى إيران بسبب الإجراءات العقابية الأمريكية.

المصدر: وكالات إيرانية