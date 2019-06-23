اعتبر رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي، أن البريطانيين "يرددون كلاما مكررا" حول الاتفاق النووي المبرم مع طهران.

وقال خرازي بعد لقائه وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية راندرو موريسون اليوم في طهران: "كلام موريسون مكرر ولم يأت بجديد. سوف نقلص المزيد من التزاماتنا النووية بعد أسبوعين في حال لم ينفذ الأوروبيون التزاماتهم".

وأضاف: "على أوروبا أن تعلم أن طهران جادة في قرار تقليص المزيد من الالتزامات النووية، كما عليها أن تحافظ على استقلالها في مواجهة الضغوط الأمريكية".

وختم بالقول: "إذا كانت بريطانيا تسعى إلى خفض حدة التوتر في المنطقة كان الأحرى بها عدم توجيه الاتهامات لطهران بالمسؤولية عن استهداف ناقلتي النفط من دون أي دليل".

جدير الذكر أن زيارة موريسون تأتي في وقت بلغ فيه التوتر في الخليج ذروته، إذ كانت الولايات المتحدة مؤخرا بصدد شن ضربات مركزة على إيران ردا على إسقاطها طائرة مسيرة للجيش الأمريكي.

وكانت بريطانيا قد انضمت إلى الولايات المتحدة والسعودية في اتهام إيران بالوقوف وراء حادث استهداف الناقلتين في خليج عمان الأسبوع الماضي، وأفادت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية بأن الخارجية الإيرانية استدعت سفير المملكة المتحدة لديها بهذا الشأن.

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وسبق أن هددت إيران بتقليص الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بينها ومجموعة 5+1 ما لم تؤكد الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، وهي بريطانيا وألمانيا وفرنسا، التزامها به وبتعويض الأضرار التي لحقت بالصفقة والاقتصاد الإيراني جراء انسحاب الولايات المتحدة منها العام الماضي وتشديد عقوباتها ضد الجمهورية الإسلامية.

المصدر: RT