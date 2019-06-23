إصابة رئيس أركان الجيش الإثيوبي بجروح في إطلاق نار

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أن رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار، وذلك بعد ساعات من وقوع "محاولة انقلاب" شمال غربي البلاد.

وفي كلمة ألقاها رئيس الوزراء عبر التلفزيون الوطني وظهر فيها مرتديا البزة العسكرية، أعلن تعرض رئيس الأركان لإطلاق نار، من دون أن يعطي أي تفاصيل حول الوضع الصحي للجنرال.

من جهتها، أصدرت السفارة الأمريكية في إثيوبيا سلسلة تحذيرات للرعايا الأميركيين المقيمين في هذا البلد بعد معلومات أفادت بحصول إطلاق نار في العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف في مدينة بحر دار في ولاية أمهرة شمال غربي البلاد.

وقطع الإنترنت في إثيوبيا ولم يتسن الحصول على أي معلومة بشأن الهجوم المسلح الذي استهدف رئيس الوزراء.

وكانت الحكومة أعلنت مساء السبت أن "جماعة مسلحة" نفذت "محاولة انقلاب" في أمهرة، ثاني أكبر منطقة من حيث عدد السكان في البلاد، دون الكشف عن تفاصيل أعمال العنف هذه.

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وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن "محاولة الانقلاب في ولاية أمهرة غير دستورية وتهدف إلى إحباط السلام الذي تحقّق بشق الأنفس في المنطقة".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن صحافي في بحر دار، عاصمة إقليم أمهرة، أنه سمع صوت إطلاق نار بعيد غروب الشمس وقد استمر أزير الرصاص ساعات عدة خلال المساء قبل أن يعود الهدوء إلى المدينة.

ومنذ توليه منصبه في أبريل 2018 بعد عامين من الاضطرابات في إثيوبيا، يحاول رئيس الوزراء الإصلاحي آبي أحمد تعزيز الديموقراطية في البلاد.

وخلف رئيس الوزراء الإصلاحي آبي أحمد، الذي تولى منصبه في أبريل 2018، هايلي مريم ديسالين، الذي استقال على خلفية انشقاقات متزايدة وسط "الجبهة الديموقراطية الثورية للشعب الإثيوبي"، وبعد أكثر من سنتين من التظاهرات المعادية للحكومة.

وفي سبتمبر الماضي، قُتل 58 شخصا على الأقل، معظمهم من الأقليات العرقية، بالقرب من العاصمة أديس أبابا، بينما نزح 250 ألف شخص في غرب البلاد في ديسمبر، كما تقول منظمات غير حكومية، بسبب أعمال عنف عرقية.

المصدر: أ ف ب