محاولة انقلاب في ولاية أمهرة الإثيوبية

أعلنت إثيوبيا، اليوم السبت، فشل محاولة انقلاب ضد زعيم ولاية أمهرة، من دون أن تحدد الجهة التي تقف وراءها.

وقال نيجوسو تيلاهون السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، لمحطة "إي.بي.سي" التلفزيونية الرسمية، إن "محاولة انقلاب منظمة وقعت في بحر دار، ولكنها فشلت"، من دون أن يحدد الجهة أو المجموعة التي تقف وراءها.

وأفاد شهود عيان، بسماعهم دوي إطلاق نار في بحر دار، ولم ترد تفاصيل أكثر عن محاولة التمرد الداخلي.

المصدر: رويترز