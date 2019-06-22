 
مباشر
عاجل
مراسلتنا: الأردن يقرر رسميا المشاركة في مؤتمر البحرين

ترامب مغازلا: لقد تصرفت إيران بحكمة شديدة

أخبار العالم

ترامب مغازلا: لقد تصرفت إيران بحكمة شديدة
Reuters Carlos Barria
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m0w6

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإيران، التي أسقطت طائرة أمريكية دون طيار، قائلا إنها تصرفت "بحكمة شديدة" كونها لم تسقط طائرة ركاب حلقت في الوقت ذاته وعلى متنها 38 شخصا.

وقال ترامب: "كان هناك بالأمس طائرة على متنها 38 شخصا، هل رأيتم؟ أعتقد أن هذا الخبر الرئيس، هم رأوا (الطائرة) ولم يسقطوها. أعتقد أنهم تصرفوا بحكمة لعدم فعلهم ذلك. ونحن نثمن عدم فعلهم ذلك".

إقرأ المزيد
طهران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي
طهران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي

وأعلن الحرس الثوري فجر الخميس إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، انطلقت من قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، ما تسبب بزيادة في حدة التوتر في المنطقة وخطر اندلاع نزاع عسكري بين الجانبين.

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا