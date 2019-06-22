مقتل 9 أشخاص بتحطم طائرة في هاواي

أكد مسؤولون محليون أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم جراء تحطم طائرة صغيرة في ولاية هاواي الأمريكية في المحيط الهادئ.

وذكرت إدارة النقل في الولاية، أن الحادث وقع في الساحل الشمالي لجزيرة أواهو، وأن الطائرة تحطمت قرب سياج مطار ديلينغهام الصغير، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها، ومقتل جميع ركابها.

وقال متحدث الإدارة أن السلطات لم تتوصل بعد إلى ملابسات الحادث.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، ذكر مسؤولون، أن ستة أشخاص كانوا على متن الطائرة، غير أن المتحدثة باسم إدارة الطوارئ المحلية شين إنرايت، أكدت وفاة تسعة أشخاص جراء الحادث.



المصدر: أسوشيتد برس