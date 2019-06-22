قتلى بحريق وسط باريس

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم بحريق اندلع في مبنى سكني وسط العاصمة الفرنسية باريس.

وذكر المتحدث باسم دائرة الإطفاء في باريس، أن 27 شخصا آخرين أصيبوا نتيجة الدخان المنبعث من المبنى المؤلف من ستة طوابق.

Nos équipes sont pleinement mobilisées aux côtés des @PompiersParis et @samudeparis pour prendre en charge les blessés et les impliqués. Nous procédons à plusieurs évacuations sanitaires, un centre d’accueil des impliqués est établi #incendie#nemourspic.twitter.com/ctzEGGMRGh — Protec Paris Seine (@PCParisSeine) ٢٢ يونيو ٢٠١٩

وحسب المتحدث، يقع المبنى المتضرر في الدائرة الحادية عشرة في العاصمة الفرنسية.

المصدر: وكالات