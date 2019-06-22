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قتلى بحريق وسط باريس

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قتلى بحريق وسط باريس
twitter @PCParisSeine
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لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم بحريق اندلع في مبنى سكني وسط العاصمة الفرنسية باريس.

وذكر المتحدث باسم دائرة الإطفاء في باريس، أن 27 شخصا آخرين أصيبوا نتيجة الدخان المنبعث من المبنى المؤلف من ستة طوابق.

وحسب المتحدث، يقع المبنى المتضرر في الدائرة الحادية عشرة في العاصمة الفرنسية.

المصدر: وكالات

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