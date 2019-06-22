نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حسابه على "تويتر" مقطع فيديو يوحي بأنه يحلم بالبقاء في رئاسة بلاده إلى الأبد.

ويظهر الفيديو غلافا لمجلة "تايم" يفيد عبر إشارات متعاقبة بفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية أعوام 2024 و2028 و2032 و2036 وإلى آخره، وفي ختامه عبارة "ترامب إلى الأبد".

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وكان ترامب قد أطلق الثلاثاء الماضي حملته الانتخابية لولاية ثانية عام 2020 خلال مهرجان حاشد بولاية فلوريدا، وتعهد بـ"زلزال في صناديق الاقتراع"، قائلا: "لقد فعلناها مرة وسنفعلها مجددا، وهذه المرة سننهي المهمة".

المصدر: RT