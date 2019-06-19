ترامب يجمع 25 مليون دولار في اليوم الأول من حملته

أعلن الحزب الجمهوري أن الرئيس الأمريكية دونالد ترامب جمع نحو 25 مليون دولار من التبرعات خلال اليوم الأول من حملته لانتخابات الرئاسة عام 2020.

وقالت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا ماكدانييل في تغريدة لها على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "دونالد ترامب جمع مبلغ الـ 24.8 مليون دولار القياسي خلال أقل من 24 ساعة لإعادة انتخابه".

@realDonaldTrump has raised a record breaking $24.8M in less than 24 hours for his re-election. The enthusiasm across the country for this President is unmatched and unlike anything we’ve ever seen! #trump2020#KeepAmericaGreat — Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) June 19, 2019

وأشارت إلى هناك "تشجيعا غير مسبوق" للرئيس دونالد ترامب في أنحاء البلاد.

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وأعلن ترامب أمام تجمع من مؤيديه في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، أمس الثلاثاء عن انطلاق حملته الانتخابية.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم 3 نوفمبر عام 2020. وسيعقد الحزب الجمهوري مؤتمرا له في الفترة من 24 إلى 27 أغسطس 2020، وسيعلن خلاله عن اسم مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة.

المصدر: RT، تاس